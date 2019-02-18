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Российские спецслужбы нападают на храмы и запугивают священников УПЦ МП – СБУ

Понедельник, 18 февраля 2019, 11:07
Российские спецслужбы нападают на храмы и запугивают священников УПЦ МП – СБУ

Спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.

Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Будет ли вмешательство в выборы? Я убежден, что будет. Попытки вмешательства в первую очередь будут фиксироваться со стороны Российской Федерации", - сказал он.

Грицак добавил, что СБУ уже фиксирует, как "разыгрывается уже религиозная карта Украины".

"После того, как Россия проиграла битву за томос, и в Украине создана православная церковь, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве наши "друзья" за поребриком прибегают к совершению противоправных проявлений относительно культовых сооружений УПЦ МП", - рассказал Грицак.

Он также отметил, что спецслужбы РФ запугивают священников.

"Перед совершением каких-либо акций экстремистского или противоправного характера относительно культовых сооружений ставится задача запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной", - рассказал Грицак.

Председатель СБУ добавил, что нападения на храмы зафиксировали на востоке страны.

"Нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные, что планы по дестабилизации или по разыгрыванию религиозного фактора в Украине по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ РФ по Ростовской области", - сказал Грицак.

Подробную информацию об этом он пообещал предоставить на брифинге после обеда.

Напомним:

  • Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).
  • 16 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и обрисовали стены надписями "14/88".

Ирина Балачук, УП
Темы: СБУРосcияцерковь
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