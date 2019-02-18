Анонимы "заминировали" еще два пересадочных узла в метро Киева

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Понедельник, 18 февраля 2019, 13:12

В киевском метро закрыли станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" и два пересадочных узла.

Об этом сообщает метрополитен в Twitter.

Отмечается, что поступили анонимные сообщения о минировании.

Сейчас проводится проверка, на месте работают правоохоранители.

Напомним:

  • Утром 18 февраля из-за сообщения о минировании также закрывали станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" и пересадку между ними. Однако по состоянию на 12:33 подземка сообщила, что взрывчатку не нашли, станции работают в обычном режиме.

Українська правда

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Темы: Киев метро транспорт


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