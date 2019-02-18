Анонимы "минировали" еще два пересадочных узла в метро Киева: станции уже работают
Понедельник, 18 февраля 2019, 12:12
В киевском метро закрыли станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" и два пересадочных узла.
Об этом сообщает метрополитен в Twitter.
Отмечается, что поступили анонимные сообщения о минировании.
Сейчас проводится проверка, на месте работают правоохоранители.
По состоянию на 13:33 метро сообщило, что станции проверены.
"Взрывоопасные предметы не выявлены. Метро работает в обычном режиме", – отметили в пресс-службе.
Напомним:
- Утром 18 февраля из-за сообщения о минировании также закрывали станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" и пересадку между ними. Однако по состоянию на 12:33 подземка сообщила, что взрывчатку не нашли, станции работают в обычном режиме.
Українська правда