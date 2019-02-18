В киевском метро закрыли станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" и два пересадочных узла.

Об этом сообщает метрополитен в Twitter.

Отмечается, что поступили анонимные сообщения о минировании.

Сейчас проводится проверка, на месте работают правоохоранители.

Напомним: