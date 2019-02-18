Анонимы "заминировали" еще два пересадочных узла в метро Киева
828 просмотров
Понедельник, 18 февраля 2019, 13:12
В киевском метро закрыли станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" и два пересадочных узла.
Об этом сообщает метрополитен в Twitter.
Отмечается, что поступили анонимные сообщения о минировании.
Сейчас проводится проверка, на месте работают правоохоранители.
Напомним:
- Утром 18 февраля из-за сообщения о минировании также закрывали станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" и пересадку между ними. Однако по состоянию на 12:33 подземка сообщила, что взрывчатку не нашли, станции работают в обычном режиме.
Українська правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua