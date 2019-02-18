Почти 23 тысячи избирателей хотят изменить место голосования

Исполнительный директор общественного холдинга "Группа влияния" Татьяна Дурнева заявила, что около 23 тысяч избирателей уже подали заявку об изменении места голосования на президентских выборах.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Киеве, в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 17 февраля по данным Государственного реестра избирателей, 22763 избирателей уже изменили место голосования, 68% из тех, кто подал заявку об изменении места голосования - граждане Украины, избирательный адрес которых находится на территории Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей" - сказала Дурнева.

По ее словам, избиратели, которые планируют голосовать не по месту регистрации, должны до 25 марта обратиться в банк Госреестра избирателей и подать заявление об изменении места голосования.

Она отметила, что на общегосударственных выборах для внутренне перемещенных лиц действует упрощенная процедура - они не должны предоставлять документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования, а лишь паспорт с соответствующей регистрацией.

В то же время Дурнева добавила, что остается актуальным вопрос о невозможности голосования внутренне перемещенных лиц на местных выборах и мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

Она выразила надежду, что в ближайшее время парламент поддержит законопроект №6240 об избирательных правах внутренне перемещенных лиц, который был зарегистрирован еще в марте 2017 года.