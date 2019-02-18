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Почти 23 тысячи избирателей хотят изменить место голосования

Понедельник, 18 февраля 2019, 12:47

Исполнительный директор общественного холдинга "Группа влияния" Татьяна Дурнева заявила, что около 23 тысяч избирателей уже подали заявку об изменении места голосования на президентских выборах.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Киеве, в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 17 февраля по данным Государственного реестра избирателей, 22763 избирателей уже изменили место голосования, 68% из тех, кто подал заявку об изменении места голосования - граждане Украины, избирательный адрес которых находится на территории Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей" - сказала Дурнева.

По ее словам, избиратели, которые планируют голосовать не по месту регистрации, должны до 25 марта обратиться в отделение Госреестра избирателей и подать заявление об изменении места голосования.

Она отметила, что на общегосударственных выборах для внутренне перемещенных лиц действует упрощенная процедура - они не должны предоставлять документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования, а лишь паспорт с соответствующей регистрацией.

В то же время Дурнева добавила, что остается актуальным вопрос о невозможности голосования внутренне перемещенных лиц на местных выборах и мажоритарных округах на выборах в Верховную Раду.

Она выразила надежду, что в ближайшее время парламент поддержит законопроект №6240 об избирательных правах внутренне перемещенных лиц, который был зарегистрирован еще в марте 2017 года.

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