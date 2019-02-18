В столичном метро националист порезал портреты Шевченко

Вандал с ножом уничтожил выставку "Квантовый скачок Шевченко", которая проходила на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве.

Видео порчи постеров обнародовано в паблике "Киев оперативный" в Facebook.

В комментариях вандала идентифицировали как националиста Юрия Хорта.

На своей странице в соцсети выставку он назвал "надругательством над Шевченко".

"Украинофобию заворачивают в псевдохудожественный пакет. Так было с печальноизвестной Галереей ДУКАТ, где выставляли картину "бык вкраинец" этим летом. Теперь у нас замахнулись на Кобзаря", - написал Хорт.

Впоследствии он назвал уничтожение картин "художественной акцией с его стороны".

"На самом деле, если Грехов (иллюстратор выставки в метро – ред.) видит Шевченко деформированным, то я просто вижу такие рисунки порезанными. С моей стороны это художественная акция, непонятная ограниченным умам. Ограниченные умы как раз накатали на меня заявление, поэтому открыто уголовное производство", - написал Хорт.

Организаторы заявили, что вынуждены досрочно прекратить выставку, чтобы обезопасить пассажиров метро.

"Искусство – пространство диалога. Диалога поколений, диалога ценностей, диалога институтов. Но диалог – это, прежде всего, взаимоуважение. Мы против агрессии и вандализма. Поэтому коллективно решили досрочно закрыть выставку. Безопасность пассажиров и посетителей выставки важнее идеологических или художественных амбиций", - сообщила пресс-служба Музея Шевченко в Facebook.

Организаторы отметили, что за 10 дней экспонирования выставки "получили сотни положительных отзывов от посетителей", хотя "не обошлось и без негативных комментариев".

"Мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог. В этом и заключается миссия музея – ежедневными и планомерными шагами способствовать популяризации Тараса Шевченко, как человека, поэта, художника, живой личности", - говорится в сообщении.

В столичной полиции сообщили "Украинской правде", что по данному факту открыли производство.

"После сообщения в СМИ внесены данные в ЕРДР. Есть видео, будем идентифицировать этого человека, приглашать в управление полиции", - сказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.