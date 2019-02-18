Полиция установила "самооборонцев", которые захватывали украинские корабли в Крыму

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Понедельник, 18 февраля 2019, 15:16

Правоохранители разыскивают руководителя и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", которые в марте 2014 года участвовали в захвате украинских кораблей.

Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба управления Нацполиции по Автономной Республике Крым и Севастополю.

Следователи установили и объявили в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", который входил в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовал на территории города Севастополя.

 
 

Отмечается, что руководителю НЗФ "Рубеж" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия), за что предусмотрена уголовная ответственность до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, следствие установило 9 "бойцов" "Рубеж", которые в течение марта 2014 принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блок-постов .

Этим девяти подозреваемым инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), за что предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.

 

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Темы: Крым флот полиция


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