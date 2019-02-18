Генпрокуратура добилась доступа к документам редакции "Нового времени"
Суд дал следователям Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и всем материалов, которые присылал ей журналист Иван Верстюк.
Издание "Новое время" заявило о наступлении на прессу и отметило, что подвергнется обыску, если не предоставит информацию, которая требует следователи.
Издание сообщило, что 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань дал такое разрешение ГПУ, а 13 февраля следователь вручил это судебное постановление редакции.
Верстюк писал о коррупции в оборонных закупках, а ГПУ заинтересовала его статья "Бриллиантовая дочь" об учебе дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании за 120 тысяч фунтов стерлингов.
Дело Корнийца – одного из двух т.н. "бриллиантовых прокуроров" – находится на рассмотрении Голосеевского райсуда Киева.
Главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч заявил, что информацию, опубликованную летом 2016 года об учебе дочери Корнийца, редакция "получила из надежных источников" – и ГПУ оспаривает не саму информацию, а право ее публиковать.
"Это уже второй эпизод за полгода, когда ГПУ оформляет свои претензии к журналистам НВ в виде требований раскрыть источники информации и личную переписку. Полгода назад ГПУ потребовало от нашего журналиста Кристины Бердинских раскрыть свои смс, телефонную книжку и историю геолокации за полтора года", – напомнил он.
По мнению Сыча, "вместо того, чтобы бороться с коррупцией, ГПУ тратит много времени и сил, чтобы бороться с теми, кто борется с коррупцией".
Он подчеркнул, что тайну следствия может разгласить лишь должностное лицо, которое ведет следствие, а тут "тайна" в том, что "размер реальных доходов прокуроров может в десятки или сотни раз превышать их официальные доходы".
Сыч также напомнил, что прошло 3 года с момента публикации – и журналистов прследуют,, тогда как Корниец не понес наказние ни за взятку 2015 года, ни за деньги на учебу дочери.
Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что публикация "Новым времени" упомянутых материалов "может повредить следствию и помочь подозреваемым избежать ответственности".
Генпрокуратура объяснила, что с 23 марта 2017 года расследует дело о разглашении сведений предварительного расследования.
Речь идет о материалах Министерства внутренних дел Великобритании от 29.01.2015, предоставленных по запросу ГПУ от 31.08.2015 о международной правовой помощи по делу заместителя прокурора Киевской области, первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ и еще одного гражданина Украины.
Украинские следователи просили МВД Великобритании о международной правовой помощи – и получили ее. 2 февраля 2016 года ГПУ получила соответствующие материалы.
Генпрокуратура заявляет, что 17 августа 2016 года на портале "Новое время" опубликовали статью: "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании" с копиями материалов британской стороны, полученных в рамках международной правовой помощи.
16 мая 2017 года в ООО "Издательский Дом" Медиа-ДК", которое является владельцем портала "Новое время", направили запрос на получение информации и копий документов, но ООО отказало (письмо от 23.05.2017)
Поэтому 1 февраля 2019 года следователи внесли в Печерский райсуд Киева ходатайство о временном доступе к копиям материалов статьи: "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании".
4 февраля следственный судья удовлетворил это ходатайство в полном объеме и вынес решение о временном доступ к вещам и документам, которое 13 февраля предъявили представителю ООО "Издательский Дом "Медиа-ДК"
ГПУ отмечает: "Разглашение материалов досудебного расследования без разрешения на обнародование, полученного в установленном законом порядке, является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет".
Напомним:
- В прошлом году Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ получить доступ к смс, звонкам и местонахождению телефонов журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских за 17 месяцев (период с июля 2016-го до ноября 2017 года).
- 18 сентября Европейский суд по правам человека обязал украинские власти воздержаться от доступа к любым данным от мобильного оператора с телефона Седлецкой, пока журналистка готовить полную жалобу в ЕСПЧ.
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