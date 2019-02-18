Генпрокуратура добилась доступа к документам редакции "Нового времени"

Суд дал следователям Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и всем материалов, которые присылал ей журналист Иван Верстюк.

Издание "Новое время" заявило о наступлении на прессу и отметило, что подвергнется обыску, если не предоставит информацию, которая требует следователи.

Издание сообщило, что 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань дал такое разрешение ГПУ, а 13 февраля следователь вручил это судебное постановление редакции.

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Верстюк писал о коррупции в оборонных закупках, а ГПУ заинтересовала его статья "Бриллиантовая дочь" об учебе дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании за 120 тысяч фунтов стерлингов.

Дело Корнийца – одного из двух т.н. "бриллиантовых прокуроров" – находится на рассмотрении Голосеевского райсуда Киева.

Главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч заявил, что информацию, опубликованную летом 2016 года об учебе дочери Корнийца, редакция "получила из надежных источников" – и ГПУ оспаривает не саму информацию, а право ее публиковать.

"Это уже второй эпизод за полгода, когда ГПУ оформляет свои претензии к журналистам НВ в виде требований раскрыть источники информации и личную переписку. Полгода назад ГПУ потребовало от нашего журналиста Кристины Бердинских раскрыть свои смс, телефонную книжку и историю геолокации за полтора года", – напомнил он.

По мнению Сыча, "вместо того, чтобы бороться с коррупцией, ГПУ тратит много времени и сил, чтобы бороться с теми, кто борется с коррупцией".

Он подчеркнул, что тайну следствия может разгласить лишь должностное лицо, которое ведет следствие, а тут "тайна" в том, что "размер реальных доходов прокуроров может в десятки или сотни раз превышать их официальные доходы".

Сыч также напомнил, что прошло 3 года с момента публикации – и журналистов прследуют,, тогда как Корниец не понес наказние ни за взятку 2015 года, ни за деньги на учебу дочери.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что публикация "Новым времени" упомянутых материалов "может повредить следствию и помочь подозреваемым избежать ответственности".

Генпрокуратура объяснила, что с 23 марта 2017 года расследует дело о разглашении сведений предварительного расследования.

Речь идет о материалах Министерства внутренних дел Великобритании от 29.01.2015, предоставленных по запросу ГПУ от 31.08.2015 о международной правовой помощи по делу заместителя прокурора Киевской области, первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ и еще одного гражданина Украины.

Украинские следователи просили МВД Великобритании о международной правовой помощи – и получили ее. 2 февраля 2016 года ГПУ получила соответствующие материалы.

Генпрокуратура заявляет, что 17 августа 2016 года на портале "Новое время" опубликовали статью: "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании" с копиями материалов британской стороны, полученных в рамках международной правовой помощи.

16 мая 2017 года в ООО "Издательский Дом" Медиа-ДК", которое является владельцем портала "Новое время", направили запрос на получение информации и копий документов, но ООО отказало (письмо от 23.05.2017)

Поэтому 1 февраля 2019 года следователи внесли в Печерский райсуд Киева ходатайство о временном доступе к копиям материалов статьи: "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании".

4 февраля следственный судья удовлетворил это ходатайство в полном объеме и вынес решение о временном доступ к вещам и документам, которое 13 февраля предъявили представителю ООО "Издательский Дом "Медиа-ДК"

ГПУ отмечает: "Разглашение материалов досудебного расследования без разрешения на обнародование, полученного в установленном законом порядке, является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет".

Напомним: