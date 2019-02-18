Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура добилась доступа к документам редакции "Нового времени"

Понедельник, 18 февраля 2019, 15:06

Суд дал следователям Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и всем материалов, которые присылал ей журналист Иван Верстюк.

Издание "Новое время" заявило о наступлении на прессу и отметило, что подвергнется обыску, если не предоставит информацию, которая требует следователи.

Издание сообщило, что 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань дал такое разрешение ГПУ, а 13 февраля следователь вручил это судебное постановление редакции.

Верстюк писал о коррупции в оборонных закупках, а ГПУ заинтересовала его статья "Бриллиантовая дочь" об учебе дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании за 120 тысяч фунтов стерлингов.

Дело Корнийца – одного из двух т.н. "бриллиантовых прокуроров" – находится на рассмотрении Голосеевского райсуда Киева.

Главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч заявил, что информацию, опубликованную летом 2016 года об учебе дочери Корнийца, редакция "получила из надежных источников" – и ГПУ оспаривает не саму информацию, а право ее публиковать.

"Это уже второй эпизод за полгода, когда ГПУ оформляет свои претензии к журналистам НВ в виде требований раскрыть источники информации и личную переписку. Полгода назад ГПУ потребовало от нашего журналиста Кристины Бердинских раскрыть свои смс, телефонную книжку и историю геолокации за полтора года", – напомнил он.

По мнению Сыча, "вместо того, чтобы бороться с коррупцией, ГПУ тратит много времени и сил, чтобы бороться с теми, кто борется с коррупцией".

Он подчеркнул, что тайну следствия может разгласить лишь должностное лицо, которое ведет следствие, а тут "тайна" в том, что "размер реальных доходов прокуроров может в десятки или сотни раз превышать их официальные доходы".

Сыч также напомнил, что прошло 3 года с момента публикации – и журналистов прследуют,, тогда как Корниец не понес наказние ни за взятку 2015 года, ни за деньги на учебу дочери.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко заявил, что публикация "Новым времени" упомянутых материалов "может повредить следствию и помочь подозреваемым избежать ответственности".

Генпрокуратура объяснила, что с 23 марта 2017 года расследует дело о разглашении сведений предварительного расследования.

Речь идет о материалах Министерства внутренних дел Великобритании от 29.01.2015, предоставленных по запросу ГПУ от 31.08.2015 о международной правовой помощи по делу заместителя прокурора Киевской области, первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ и еще одного гражданина Украины.

Украинские следователи просили МВД Великобритании о международной правовой помощи – и получили ее. 2 февраля 2016 года ГПУ получила соответствующие материалы.

Генпрокуратура заявляет, что 17 августа 2016 года на портале "Новое время" опубликовали статью: "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании" с копиями материалов британской стороны, полученных в рамках международной правовой помощи.

16 мая 2017 года в ООО "Издательский Дом" Медиа-ДК", которое является владельцем портала "Новое время", направили запрос на получение информации и копий документов, но ООО отказало (письмо от 23.05.2017)

Поэтому 1 февраля 2019 года следователи внесли в Печерский райсуд Киева ходатайство о временном доступе к копиям материалов статьи: "Бриллиантовая дочь. Кто и как платил за обучение наследницы прокурора Корнийца в Великобритании".

4 февраля следственный судья удовлетворил это ходатайство в полном объеме и вынес решение о временном доступ к вещам и документам, которое 13 февраля предъявили представителю ООО "Издательский Дом "Медиа-ДК"

ГПУ отмечает: "Разглашение материалов досудебного расследования без разрешения на обнародование, полученного в установленном законом порядке, является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет".

Напомним:

  • В прошлом году Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ получить доступ к смс, звонкам и местонахождению телефонов журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских за 17 месяцев (период с июля 2016-го до ноября 2017 года).
  • 18 сентября Европейский суд по правам человека обязал украинские власти воздержаться от доступа к любым данным от мобильного оператора с телефона Седлецкой, пока журналистка готовить полную жалобу в ЕСПЧ.

УП, дополнено
Темы: прокуратураГенпрокуратураСМИмедиаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
Все новости...
Реклама: