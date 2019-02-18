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Интервью Азарова "112-му" отправили на анализ

Понедельник, 18 февраля 2019, 16:41

Нацсовет по телевидению и радиовещанию проводит анализ интервью экс-премьер-министра Николая Азарова в программе "Большое интервью" на канале "112 Украина".

Об этом в ответ на запрос "Детектора медиа" сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в случае выявления нарушения законодательства может быть назначена внеплановая проверка канала.

"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью - примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, буду предлагать назначение проверки с голоса - на ближайшем заседании", - сказал он.

Напомним:

  • В субботу, 16 февраля, на телеканале "112 Украина" показали интервью с бывшим премьером. В нем Азаров среди прочего уверял, что на Донбассе нет регулярных российских войск.

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