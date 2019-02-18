Интервью Азарова "112-му" отправили на анализ

Нацсовет по телевидению и радиовещанию проводит анализ интервью экс-премьер-министра Николая Азарова в программе "Большое интервью" на канале "112 Украина".

Об этом в ответ на запрос "Детектора медиа" сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в случае выявления нарушения законодательства может быть назначена внеплановая проверка канала.

"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью - примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, буду предлагать назначение проверки с голоса - на ближайшем заседании", - сказал он.

Напомним: