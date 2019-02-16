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Азаров верит, что на Донбассе "ихтамнет"

Суббота, 16 февраля 2019, 22:31

Экс-премьер времен Виктора Януковича Николай Азаров уверен в том, что на Донбассе нет регулярных российских войск.

Об этом он заявил в интервью каналу "112 Украина", показанном в субботу.

"Вся болтовня о том, что там российские регулярные части – это болтовня. Нет там российских регулярных частей. Если бы там стояли российские регулярные части, вы думаете, они бы позволили обстреливать Донбасс, себя обстреливать, нести такие потери?", - сказал Азаров.

Он заявил, что пять лет живет в России и знает российскую политику. 

"Нет там никаких мыслей ни о какой агрессии, ни о какой оккупации. Надо быть просто безумцем, чтобы это предполагать... Почему значительная часть украинцев верит? Потому что зомбирует каждый день пропаганда", - сказал экс-премьер.

По его словам, если бы он "принимал решения", он в первую очередь "добился бы разоружения частей в приграничной зоне, отвода вооружений".

"Никуда бы там никто не пошел наступать, это однозначно", - уверен он.

Азаров также рассказал, что за почти 5 лет жизни в России виделся с экс-президентом Виктором Януковичем "два или три раза".

"Инициативу проявил Виктор Федорович, мы встретились. Не хочу передавать содержание, разговор был достаточно трудный и тяжелый. Потому что то, что произошло в Украине – это трагедия, и я чувствую свою ответственность. И в нашем разговоре он признал и свою ответственность за то, что произошло", - сказал бывший премьер.

Украинская правда

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Темы: АзаровДонбасс
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