Митрополита УПЦ МП задерживали на Донбассе, в полиции объясняют зачем

Митрополита Горловского и Славянского Митрофана УПЦ МП задержали на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции Славянска Донецкой области, после чего его отпустили.

Об этом сообщает 18 февраля Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) со ссылкой на сайт Горловской епархии.

По информации пресс-службы, на одном из внутренних украинских блокпостов проходила проверка документов, после которой "было объявлено о задержании митрополита Горловского и Славянского Митрофана для установления личности".

Церковники говорят, что архиерея обыскали и вызвали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там со священником побеседовал следователь, после чего его отпустили.

В УПЦ МП отмечают, что никаких обвинений митрополиту не предъявляли.

Сам архипастырь заявил, что считает это "попыткой давления со стороны власти".

В то же время в Нацполиции объяснили "Украинской правде", что представителя УПЦ МП пригласили в отделение из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию "ДНР".

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего - его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - заверил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.