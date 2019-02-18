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За день на Донбассе – 8 обстрелов и 4 раненых бойцов ОС

Понедельник, 18 февраля 2019, 17:10

В ходе боевых действий в понедельник, 18 февраля, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения на востоке Украины.

Об этом говорится в сводке штаба за период с 00.00 до 18.00 текущих суток.

За это время боевики 8 раз обстреляли позиции украинских бойцов, из них 7 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг 4 раза обстрелял наши опорные пункты:

- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

- из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное;

- из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов – неподалеку от поселка Опытное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено также 4 обстрела позиций подразделений Объединенных сил:

- из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Екатериновка;

- дважды – из минометов 120-го и 82-го калибров – около поселка городского типа Новотошковское;

- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

"Подразделения, которые обороняются, ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – отмечает штаб ООС.

Темы: Донбассбоевые действияООС
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