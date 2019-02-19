В Facebook сообщили, при каком условии разблокируют доступ к странице проекта RT

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Вторник, 19 февраля 2019, 00:12

В социальной сети Facebook заявили, что доступ к странице, которую вел российский телеканал RT, может быть разблокирован в случае, если страница будет содержать упоминанние о связи с Россией.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам представителя компании, Facebook проводит поэтапное обновление для страниц с большой аудиторией, чтобы обеспечить информацию о том, откуда администрируются страницы.

"Мы будем обращаться к администраторам этих страниц и просить их раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к их материнской компании, чтобы они смогли вернуться на платформу", - заявили в Facebook.

"Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними", - подчеркнул представитель компании.

Отмечается, что правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц.

Напомним:

  • Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что компания Facebook заблокировала страницу англоязычного видеопроекта Russia Today "In the Now", после расследования CNN.

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Темы: facebook Росcия телевидение


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