Facebook заблокировал англоязычный проект Russia Today

Компания Facebook заблокировала страницу англоязычного видеопроекта Russia Today "In the Now", после расследования CNN.

Об этом написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Симоньян пишет, что "проект был дико успешным - 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook".

Она считает, что страницу заблокировали после расследования CNN. В компании выяснили, что проект RT финансируется из России.

"И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений", - пишет Симоньян.

Она утверждает, что проект не нарушал правил Facebook.

"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано и ничего, вещают спокойно", - написала главред RT.

CNN считает, что через этот проект Кремль распространяет среди молодёжи левые идеи.

Позже Симоньян опубликовала одно из видео проекта, где говорится, что РФ не спонсирует армию Башара Асада в Сирии, а люди, которые сообщают о взрывах, вооруженном конфликте, описывают ситуацию с одной стороны.

Meduza пишет, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что подобные действия Facebook грозят потерей доверия к соцсети.

По его мнению, RT должна получить объяснения о причинах блокировки и "отстаивать свои интересы".