Порошенко: Цель Кремля - ​​уничтожить украинскую государственность

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Вторник, 19 февраля 2019, 06:07

РФ пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности, ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Цель Кремля - ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - подчеркнул Порошенко.

"Вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил он, обращаясь к Туску.

Президент Украины также поблагодарил Туска за личную позицию в поддержку Украины.

"Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - сказал Петр Порошенко.

Он также поблагодарил за "единство ЕС и солидарность с Украиной" во время консенсусного принятия решения по "азовскому пакету" санкций.

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Темы: Порошенко Росcия


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