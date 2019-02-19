Украина призвала кинотеатры США отказаться от проката фильма с РФ

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Вторник, 19 февраля 2019, 06:37

Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры не показывать российский пропагандистский фильм "Т-34", который "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире".

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве поблагодарили представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма "Т-34" в их городах.

Дипломаты призвали всех других активистов "присоединиться к совместным усилиям и обратиться в местные кинотеатры с призывом о запрете показа фильма".

Отмечается, что в настоящее время показ фильма "Т-34" планируется по крайней мере в 14-городах в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния, Огайо, Мичиган, Филадельфия, Вирджиния, Флорида, Иллинойс, Мэриленд, Колорадо, Вашингтон, Массачусетс.

Украинская правда

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Темы: Украина США Росcия пропаганда кино


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