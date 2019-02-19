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Вакарчук рассказал об общении с Зеленским, Порошенко и Тимошенко

Вторник, 19 февраля 2019, 09:58
Вакарчук рассказал об общении с Зеленским, Порошенко и Тимошенко

Певец и музыкант Святослав Вакарчук заявил, что уже несколько лет не общался с кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Юлией Тимошенко, а с президентом Петром Порошенко общался в декабре прошлого года по инициативе главы государства.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, предлагал ли ему Зеленский объединить усилия и вместе пойти на выборы, Вакарчук ответил, что уже несколько лет с ним не общался.

Также он отметил, что не смотрит видеоблоги шоумена, поскольку имеет много других дел в своей жизни.

По общению с Тимошенко и Порошенко, с которыми он знаком с оранжевых времен, то певец рассказал, что его знания относительно различных людей преувеличивают.

"С большинством кандидатов в президенты, которые сейчас есть, я знаком или чуть-чуть, или вообще не знаком", - сказал Вакарчук.

На вопрос, о чем говорит с Тимошенко, когда с ней встречается, музыкант сказал, что не видел ее четыре года.

При этом на уточнение, что они виделись на на Ялтинской конференции и Тимошенко сидела в первом ряду и внимательно слушала его выступление, отметил, что они только поздоровались и он не видел, где сидела лидер "Батькивщины".

Относительно встречи с Порошенко, которая состоялась в Администрации президента в декабре прошлого года по приглашению президента, то Вакарчук рассказал, что кроме избирательной реформы почти ничего не обсуждали.

"Большинство вещей касались в общем ситуации в стране, важных дел, которые сделаны, должны быть сделаны и будут сделаны", - сказал певец.

"99% касалось того, как сделать настоящие изменения в стране. С моей точки зрения, это была основная цель", - добавил он.

На вопрос, для чего Порошенко его позвал и склонял ли к чему-то, Вакарчук ответил, что этот вопрос не к нему и добавил, что не обсуждает кандидатов в президенты.

Украинская правда
Темы: ВакарчукТимошенкоПорошенкоЗеленский
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