В России запретили военнослужащим выставлять фото в соцсетях

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Вторник, 19 февраля 2019, 11:07

Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. 

"Закон запрещает военнослужащим размещать сведения о своих близких родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей", - говорится в сообщении.

Также для военных РФ ограничивается использование устройств, которые могут через интернет распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Российским военным запрещено "распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

Необходимость принятия такого закона в РФ связывают с тем, что "военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций". 

В пояснительной записке к закону говорится, что такая информация может использоваться для информационно-психологического воздействия на российских военных.

"Новая газета" пишет, что за документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто. 

Напомним: 

  • Ранее сообщалось, что Минобороны России запретит военнослужащим выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, размещать в СМИ информацию о себе, своих сослуживцах или самой службе.
  • Также в России чиновникам и военным могут запретить WhatsApp, Viber, Telegram.
  • В 2014 году в Instagram появились снимки военной техники и российских военных, которые отправляют из Владивостока на восток Украины. Их выставил пользователь avto25, а также обозначил место, где были сделаны снимки.
  • Благодаря подобным фотографиям в соцсетях, неоднократно подтверждалось пребывание российских солдат на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Росcия война Вооруженные силы


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