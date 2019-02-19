Следствие по делам Майдана не продвигается, потому что нет поддержки власти – Горбатюк

Начальник управления спецрасследование Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов.

Об этом он сказал во время круглого стола "Пять лет после событий Евромайдана", пишет "Интерфакс-Украина".

"Почему не достигнуто полноценных результатов, несмотря на все приложенные усилия?...К сожалению, той помощи, поддержки, которая была нужна и которую, прежде всего, декларировали (следователи - ред.), ее не получали. (Поддержку - ред.) Именно от руководства государства, руководства правоохранительных органов", - заявил Горбатюк.

По его словам, только семьи Небесной сотни, их адвокаты, представители общественных организаций способствовали следствию.

Сообщается, что он рассказал о действиях руководства МВД Украины и СБУ, которые не способствовали расследованию.

В частности, Горбатюк отметил, что оперативные подразделения этих структур не способствовали следствию, за исключением расследований использования "титушек" на Майдане.

Он также рассказал, что 36 человек, которым сообщено о подозрении в совершении преступлений во время Революции достоинства, продолжают работать в правоохранительных органах.

"На сегодняшний день из тех, кому сообщено о подозрении, 36 продолжают работать в правоохранительных органах, из них десять - на руководящих должностях", - сказал он.

Горбатюк также упрекнул судебным инстанциям за затягивание рассмотрения дел Майдана в суде.

По его словам, всего в стране расследуются 4700 эпизодов преступлений, совершенных против протестующих, сообщено о подозрении 442 лицам, в отношении 289 подозреваемых дела направлены в суд, под стражей находятся 13 человек, суд признал виновными 52 человек, а 9 приговорили к лишению свободы.