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"Не учите украинцев быть Европой" – Туск в Киеве

Вторник, 19 февраля 2019, 11:44

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что поддержка Украины – обязательное качество для европейских политиков.

Об этом он заявил в выступлении в Верховной Раде, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Туск напомнил о том, что Революция достоинства начиналась и проходила под флагами Европейского Союза.

"Всегда буду помнить флаги с золотыми звездами на Крещатике во время революции и "Оду к радости", которая звучала по всей Украине", - заявил он.

Дональд Туск отметил, что Украина еще тогда доказала свою настоящую европейскость. "Часто повторяю в Брюсселе: не учите их быть Европой, учитесь у них, что такое Европа", - пояснил он.

По мнению президента Европейского Совета, сейчас, во времена российской агрессии, Европейский Союз и его государства-члены должны демонстрировать безусловную поддержку Украины: "Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. Кто готов продавать Украину - продает будущее Европы".

Туск напомнил, что именно те политики, которые выступают против единой Европы, ставят под сомнение территориальную целостность Украины. "Скажи, что ты думаешь об Украине, чтобы я знал, что ты думаешь о Европе", - отметил он.

Дональд Туск также процитировал Папу Римского Иоанна Павла Второго и отметил, что его слова сейчас касаются и Украины.

"Нет справедливой Европы без независимой Польши. Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря, нет Европы без Украины", - заявил он, вызвав овации в зале Верховной Рады.

Темы: ЕСЕвропа
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