РФ тестировала в Черном море вооруженный "до зубов" ракетный корабль

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Вторник, 19 февраля 2019, 12:58

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево"Черноморского флота России выполнил комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Чёрного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

По данным ведомства, расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" совместно с экипажем малого ракетного корабля "Орехово-Зуево"  провели учение с выполнением электронных пусков ракет по морским и береговым целям.

Сообщается, что дивизионам комплекса "Бал" необходимо было обнаружить и условно поразить корабль "противника", а экипажу МРК "Орехово-Зуево" - отразить ракетные удары береговых комплексов и ответным пуском ракетного оружия "уничтожить" позиции "Бала".

 

Отмечается, что по итогам учебного боя личный состав боевых постов ПВО малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" отразил ракетный удар береговых комплексов с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", а выпущенные в ответ по позициям "Бала" ракеты были уничтожены расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", прикрывающего позиции противокорабельных ракетных комплексов.

По данным минобороны РФ, малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Напомним:

  • Новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево" был переправлен из Новороссийска в оккупированный Севастополь в декабре прошлого года.

Украинская правда

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Темы: Росcия Черное море корабли


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