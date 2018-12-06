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Россия отправила в оккупированный Крым вооруженный "до зубов" ракетный корабль

Четверг, 6 декабря 2018, 12:41
Россия отправила в оккупированный Крым вооруженный до зубов ракетный корабль

Из Новороссийска переправляют для постоянной дислокации в оккупированный Севастополь новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота "Орехово-Зуево".

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Отмечается, что корабль прошел госиспытания.

Сообщается, что ракетный корабль "Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

По данным пресс-службы Черноморского флота РФ, корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Ранее сообщалось,  25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля.

Соединенные Штаты начали подготовку к направлению в Черное море военного корабля из-за напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей с экипажами.

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Украинская правда

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Темы: РосcияКрымоккупациякорабли
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