Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко не пойдет в ВСК относительно хищений в ВСУ, чтобы не "подтанцовывать" Порошенко

Вторник, 19 февраля 2019, 12:50

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что готов предоставить Временной следственной комиссии Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных Силах Украины письменные ответы на все вопросы, которые ее интересуют, но идти туда не собирается.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе, отвечая на вопрос, пойдет ли на заседание ВСК 20 февраля, передает пресс-служба кандидата.

По его словам, он направил письмо председателю ВСК Ивану Виннику и сообщил, что не будет участвовать в "грязных спектаклях".

"С уважения к парламенту как важного государственного института я предоставлю оперативно ответы на вопросы, интересующие комиссию. Я предложил направить их в письменной форме. Ответы в письменной форме будут исчерпывающими", - сказал Гриценко.

При этом политик назвал создание ВСК игрищами, направленными исключительно на его дискредитацию.

Гриценко подчеркнул, что подобные обвинения впервые появились накануне выборов в 2014 году, а возобновились уже сейчас, а в период между выборами его ни разу не вызывали на допрос и не открыли ни одного уголовного дела.

"Я терпел все это, а потом пошел в суд и выиграл его. Суд сказал, что все те обвинения ложные, а суд требует опровержения. Есть судебное решение, которое говорит, что все это ложь, но они все равно это распространяют ", - рассказал кандидат в президенты.

"Завтра я работаю в Черновцах, поэтому лучше пообщаюсь с людьми, чем буду тратить время на подтанцовку Порошенко", - добавил он.

Напомним:

  • 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию, которая проводит расследование сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.
  • 4 февраля в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 до 2014 года, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
  • Председатель ВСК нардеп от БПП Иван Винник утверждает, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходила масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГриценкоПорошенкоВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Гриценко
Четыре генерала судятся с министром обороны – Гриценко
На (про)западном фронте без перемен. Что думают об объединении Садовый, Гриценко, Залищук и Гацко
Гриценко отреагировал на российский приговор: Пусть себе беснуются
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: