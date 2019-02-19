Гриценко не пойдет в ВСК относительно хищений в ВСУ, чтобы не "подтанцовывать" Порошенко

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что готов предоставить Временной следственной комиссии Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных Силах Украины письменные ответы на все вопросы, которые ее интересуют, но идти туда не собирается.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе, отвечая на вопрос, пойдет ли на заседание ВСК 20 февраля, передает пресс-служба кандидата.

По его словам, он направил письмо председателю ВСК Ивану Виннику и сообщил, что не будет участвовать в "грязных спектаклях".

"С уважения к парламенту как важного государственного института я предоставлю оперативно ответы на вопросы, интересующие комиссию. Я предложил направить их в письменной форме. Ответы в письменной форме будут исчерпывающими", - сказал Гриценко.

При этом политик назвал создание ВСК игрищами, направленными исключительно на его дискредитацию.

Гриценко подчеркнул, что подобные обвинения впервые появились накануне выборов в 2014 году, а возобновились уже сейчас, а в период между выборами его ни разу не вызывали на допрос и не открыли ни одного уголовного дела.

"Я терпел все это, а потом пошел в суд и выиграл его. Суд сказал, что все те обвинения ложные, а суд требует опровержения. Есть судебное решение, которое говорит, что все это ложь, но они все равно это распространяют ", - рассказал кандидат в президенты.

"Завтра я работаю в Черновцах, поэтому лучше пообщаюсь с людьми, чем буду тратить время на подтанцовку Порошенко", - добавил он.

Напомним: