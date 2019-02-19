Гриценко не пойдет в ВСК относительно хищений в ВСУ, чтобы не "подтанцовывать" Порошенко
Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что готов предоставить Временной следственной комиссии Верховной Рады по фактам хищений в Вооруженных Силах Украины письменные ответы на все вопросы, которые ее интересуют, но идти туда не собирается.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе, отвечая на вопрос, пойдет ли на заседание ВСК 20 февраля, передает пресс-служба кандидата.
По его словам, он направил письмо председателю ВСК Ивану Виннику и сообщил, что не будет участвовать в "грязных спектаклях".
"С уважения к парламенту как важного государственного института я предоставлю оперативно ответы на вопросы, интересующие комиссию. Я предложил направить их в письменной форме. Ответы в письменной форме будут исчерпывающими", - сказал Гриценко.
При этом политик назвал создание ВСК игрищами, направленными исключительно на его дискредитацию.
Гриценко подчеркнул, что подобные обвинения впервые появились накануне выборов в 2014 году, а возобновились уже сейчас, а в период между выборами его ни разу не вызывали на допрос и не открыли ни одного уголовного дела.
"Я терпел все это, а потом пошел в суд и выиграл его. Суд сказал, что все те обвинения ложные, а суд требует опровержения. Есть судебное решение, которое говорит, что все это ложь, но они все равно это распространяют ", - рассказал кандидат в президенты.
"Завтра я работаю в Черновцах, поэтому лучше пообщаюсь с людьми, чем буду тратить время на подтанцовку Порошенко", - добавил он.
Напомним:
- 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию, которая проводит расследование сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.
- 4 февраля в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 до 2014 года, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
- Председатель ВСК нардеп от БПП Иван Винник утверждает, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходила масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.