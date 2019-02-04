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Луценко пригрозил Гриценко и другим экс-министрам подозрением в госизмене

Понедельник, 4 февраля 2019, 15:06
Луценко пригрозил Гриценко и другим экс-министрам подозрением в госизмене

В Украине займутся проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба до 2014 лет, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.

Об этом 4 февраля в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, это дело является "политическим приговором", для причастных к разоружению украинской армии.

В частности, генпрокурор заявил, что по состоянию на 1991 год Украина имела достаточный военный потенциал, третий в мире ядерный арсенал.

Луценко рассказал, что эксперты разделили процесс разоружения украинской армии на 4 этапа, один из них продолжался с 2006 по 2009 год, когда происходили массовые сокращения в ВСУ, а высшее руководство создало условия для снижения боеспособности армии и распродало военное имущество.

По мнению Луценко, именно с 2005 года, когда министром был Гриценко, началась самая большая "распродажа" военной техники украинской армии. Он напомнил, что в Украине уже есть три объявленные подозрения бывшим министрам обороны.

"Это я говорю об Ежеле, Лебедеве и Соломатине, которым инкриминируется или служебная халатность, или государственная измена. Думаю, что следствие, которое сейчас принадлежит по закону не ГПУ, а Государственному бюро расследований, даст законную оценку в течение этого года и всем другим участникам этой деятельности по фактическому разоружению украинской армии", - сказал Луценко журналистам после заседания ВСК.

На вопрос журналистов, повлияет ли как-то это заседание ВСК на Гриценко как кандидата в президенты, Луценко ответил отрицательно.

 

Генпрокурор привел в пример графику современных потребностей ВСУ и военного обеспечения Украины по состоянию на 1991 год.

По данным Луценко, в 1991 году Украина была обеспечена вооружением и оборонными средствами, однако в период до 2014 года все "избыточное имущество" распродали.

"С 1991 года количество БМП и БТР - 7999, нынешняя потребность 4500, боевые самолеты в 1991 г. - 1380, нынешняя потребность - 460 ...", - сказал Луценко.

 

По словам генпрокурора, имущество ВСУ распродали по заниженной стоимости.

Кроме того, Луценко возмутил "перечень избыточного имущества".

"Избыточными были все радиоприемники, все парашютные системы ... Оказались избыточными, например, танки Т-72, ​​Т-72 А, Т-72 АК ..., которые продавались сотнями ... Оказались избыточными самоходные гаубицы, пушки, пионы, ураганы, грады, штурмы, фаготы, флейты", - сказал генпрокурор.

 

"У нас есть сегодня несколько блоков, которым предстоит дать юридическую оценку. Первое - действия всех министров обороны и руководителей Генштаба, которые реализовывали политику разоружения, по ценам, которые нельзя назвать достаточными для нужд модернизации ВСУ. Второе - продолжение этой политики и после 2010 года во время президентства Януковича", - сказал Луценко.

Луценко объяснил, что за период руководства Януковича, Украину разделили на 3 автономные военные зоны, что ухудшило подчиненность и коммуникацию в ВСУ.

 

"Сейчас мы проводим работу по получению документов, на основании которых формировались списки избыточного имущества за подписью Министра обороны ... Только в совокупности можно дать оценку, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения военного потенциала ВСУ, и после этого дать юридическую оценку. Она может колебаться от статьи о халатности, но может выйти и на статью о государственной измене", - сказал Луценко.

 

Председатель ВСК нардеп от БПП Иван Винник заявил, что в период, когда министром обороны был кандидат в президенты Анатолий Гриценко (2005-2007 годы), происходила масштабная распродажа за бесценок военной техники с украинской армии.

"Этот период характеризуется масштабной распродажей военной техники и вооружений. Десятки, тысячи, сотни единиц бронированной техники противовоздушной обороны были распроданы за копейки", - сказал Винник.

Расследование уголовного производства поручено Государственному бюро расследований.

Как сообщила заместитель главы ведомства Ольга Варченко, речь идет о статьях 367 (служебная халатность), 364 (злоупотребление властью), 111 (государственная измена) и 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

В то же время, сотрудница ГБР отметила, что следствие касается "принятия на протяжении 2000 - 2014 годов управленческих решений и осуществления организационных мероприятий по реформированию Вооруженных Сил Украины, что привело к значительному снижению уровня обороноспособности государства".

По ее словам, сейчас правоохранители ожидают установления размера убытков.

Напомним:

  • В конце января в Гриценко возник личный конфликт с семьей генпрокурора.
    Жена Луценко нардеп Ирина Луценко даже заявила, что собирается подать в суд на Анатолия Гриценко.
  • Гриценко в одном из интервью заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.
  • Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.
  • После этого Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором, однако принес извинения его сыну Александру.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГриценкоЛуценкоМинобороныВооруженные силы
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