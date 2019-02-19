Наблюдатели ОБСЕ видели самолет Ту над оккупированным Донбассом

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали полеты самолета вероятно категории Туполев над неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине населенного пункта Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), команда СММ зафиксировала летающий объект на юго-восток от своей позиции, пролетавший с юго запада на северо-восток", - идет речь в сообщении.

В СММ ОБСЕ отмечают, что с помощью оптических средств наблюдения наблюдатели определили, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (вероятно Туполев Ту-95 или Туполев Ту-142).

В период с 10:50 до 11:10, находясь в районе северо-западнее населенного пункта Любовка (бывшее Ленинское; неподконтрольный правительству, 43 км к юго-востоку от Донецка), команда СММ видела самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своей позиции, пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.