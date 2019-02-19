Украинские военные уверяют, что самолетов РФ на Донбассе нет

Командование Воздушных сил ВСУ уверяет, что ни один российский самолет не пересекал воздушное пространство Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальном Facebook-странице командования.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95. Проверив выше указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уверяют, что ежедневно несут боевое дежурство, стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что зафиксировали полеты самолета вероятно категории Туполев над неподконтрольной территории Донбасса.

В свою очередь пресс-центр Объединенных сил сообщает, что 15 февраля 2019 года дежурные подразделения радиотехнических войск ОС в 9.56 в районе аэропорта Таганрог обнаружили воздушную цель, которую идентифицировали как дальний противолодочный самолет Ту-142 вооруженных сил Российской Федерации.

"Указанный самолет совершал тестовый полет вокруг аэродрома Таганрог по мере приближения к государственной границе Украины на расстояние до 10 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута самолет сопровождали радиолокационные станции радиотехнических войск ОС.

"Самолет Ту-142 ВС РФ оставил зону, приближенную к государственной границе Украины, в 12.30 в районе аэродрома Таганрог. Указанный самолет государственную границу Украины не пересекал и в воздушное пространство Украины не входил", - говорится в сообщении.