Украинские военные уверяют, что самолетов РФ на Донбассе нет

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Вторник, 19 февраля 2019, 15:26

Командование Воздушных сил ВСУ уверяет, что ни один российский самолет не пересекал воздушное пространство Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальном Facebook-странице командования.

"В сети Интернет, некоторыми информационными Интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолет Воздушно-космических сил РФ типа Ту-95. Проверив выше указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уверяют, что ежедневно несут боевое дежурство, стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что зафиксировали полеты самолета вероятно категории Туполев над неподконтрольной территории Донбасса.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО авиа


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