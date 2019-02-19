На взятке попался топ-чиновник известного банка
Правоохранители задержали во время получения взятки начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка "Хрещатик".
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Сегодня "на горячем" задержан начальник управления активами и имуществом ПАО "КБ "Крещатик" и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме 7000 долларов США ", - пишет она.
По словам представительницы ГПУ, взяточники подстрекали руководителя предприятия к предоставлению неправомерной выгоды ликвидатору "Крещатика" за заключение договора аренды нежилых помещений.
Она добавила, что в операции по выявлению преступной схемы участвовали Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ.
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