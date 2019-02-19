В ООС зафиксировали самые интенсивные обстрелы боевиков с начала года, есть раненый

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Вторник, 19 февраля 2019, 18:32

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обстреляли позиции ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм и, во второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное и еще дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка", - отметили в штабе.

Кроме того, боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и, во второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое-4; дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка и из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка Луганское.

"С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения", - отметили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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