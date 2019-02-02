Вице-президент США о событиях в Венесуэле: Время для диалога прошло
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Суббота, 2 февраля 2019, 07:09
Время для диалога прошло, предупредил вице-президент США Майк Пенс и призвал положить конец диктатуре Николаса Мадуро в Венесуэле.
Об этом Пенс заявил, выступая в Майами (штат Флорида) перед эмигрантами из Венесуэлы в преддверии запланированных на субботу массовых протестов оппозиции в Венесуэле, пишет DW.
"Это не время для диалога. Пришло время - действий", - отметил вице-президент, отклонив возможность переговоров с режимом.
По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.
"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - подчеркнул Пенс.
Напомним:
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
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