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Вице-президент США о событиях в Венесуэле: Время для диалога прошло

Суббота, 2 февраля 2019, 06:09

Время для диалога прошло, предупредил вице-президент США Майк Пенс и призвал положить конец диктатуре Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом Пенс заявил, выступая в Майами (штат Флорида) перед эмигрантами из Венесуэлы в преддверии запланированных на субботу массовых протестов оппозиции в Венесуэле, пишет DW.

"Это не время для диалога. Пришло время - действий", - отметил вице-президент, отклонив возможность переговоров с режимом.

По словам Пенса, на более раннем этапе все варианты действий были в арсенале, однако Николас Мадуро ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - подчеркнул Пенс.

Напомним:

Темы: ВенесуэлаСША
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