Ядерная сделка: РФ выходит из ДРСМД, Путин обещает США "зеркальный ответ"

Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Об этом 2 февраля, как сообщает российский Интерфакс, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Наш ответ (на выход США из Договора - ред.) будет зеркальным... Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - заявил Путин.

По его словам, Россия не будет размещать в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное оружие США.

Путин поддержал идеи Минобороны о созданию наземной версии пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" и о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

"Первое. Это открытие НИРа (научно-исследовательских работ - ред.) и ОКРа (опытно-конструкторских работ - ред.) в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе - открытие НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности", - выступил с предложением глава МО РФ Сергей Шойгу.

"Согласен с предложениями о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - заявил Путин.

Также он отметил, что РФ "...не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений", в связи с чем работы по созданию новых видов ракет должны быть проведены в рамках бюджета-2019 и последующий годы и без увеличения бюджета Минобороны.

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Напомним,