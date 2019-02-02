Гнап насобирал на залог в ЦИК

Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап заявляет, что ему удалось собрать около 3 миллионов гривен, которые покроют залог в ЦИК, необходимый для регистрации кандидатом.

Об этом он сообщил в субботу в Facebook.

"Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моего залога в ЦИК", - отметил Гнап.

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