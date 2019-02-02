Гнап насобирал на залог в ЦИК
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Суббота, 2 февраля 2019, 18:18
Выдвинутый от партии "Сила людей" кандидатом в президенты Дмитрий Гнап заявляет, что ему удалось собрать около 3 миллионов гривен, которые покроют залог в ЦИК, необходимый для регистрации кандидатом.
Об этом он сообщил в субботу в Facebook.
"Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моего залога в ЦИК", - отметил Гнап.
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Напомним:
- 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты.
- Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата.
- Тогда Гнап заявил, что 2,5 миллиона гривен на взнос для участия в выборах будет собирать только через фандрейзинговую кампанию, других вариантов не рассматривает.
- Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
- По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко.
- Действующий глава государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться, но документы в ЦИК пока не подал.
Украинская правда
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