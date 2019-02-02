ООС: 6 обстрелов, ранен военный

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Суббота, 2 февраля 2019, 19:34

В субботу по состоянию на 18 часов зафиксировано 6 вражеских обстрелов, один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское и дважды с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское. Также позиции наших войск были обстреляны в районе Хутора Вольный из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка", - добавили в пресс-центре ООС.

Там отметили, что украинские военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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