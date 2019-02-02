ООС: 6 обстрелов, ранен военный
В субботу по состоянию на 18 часов зафиксировано 6 вражеских обстрелов, один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия вблизи поселка Луганское и дважды с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское. Также позиции наших войск были обстреляны в районе Хутора Вольный из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников из стрелкового оружия вблизи поселка Широкино и из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Красногоровка", - добавили в пресс-центре ООС.
Там отметили, что украинские военные подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
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