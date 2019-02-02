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Епифаний о бигбордах с Порошенко: Он тогда не был кандидатом

Суббота, 2 февраля 2019, 22:48
Бигборд Томос для Украины возле станции метро Дарница в Киеве
Фото Алексея Полторака

Православная Церковь Украина не участвует в агитации за того или иного кандидата и будет реагировать на возможные случаи агитации со стороны своих священнослужителей.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

"Мы как церковь не имеем права агитировать за любого из кандидатов, особенно с церковного амвона. Поэтому церковь не будет принимать участия в агитации за тех или иных кандидатов в президенты. Потому что это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. И мы предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, что священнослужитель не имеет права этого делать", - сказал Епифаний.

По его словам, в случае нарушений церковь будет реагировать сначала предупреждениями, а затем административными решениями.

"У нас есть несколько тысяч священнослужителей. И могут быть какие-то отдельные случаи, что тот или иной священнослужитель будет пропагандировать и проповедовать с амвона и призывать своих прихожан к тому, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. Но если будут такие прецеденты, то мы будем реагировать. Во-первых, нужно обратить внимание. Если человек не поймет, что не нужно так делать, то потом мы будем принимать решение административного характера", - сказал глава ПЦУ.

На вопрос по поводу критики так называемого "томос-тура", как назвали рабочие поездки по Украине президента Петра Порошенко вместе с главенствующим священством ПЦУ с представлением томоса о канонической автокефалии поместной Украинской церкви, Епифаний ответил, что это презентация томоса верующим и часть просветительской работы.

Также он сказал, что совместное изображение себя с Порошенко на бигбордах не считает агитацией, потому что президент в то время еще не был кандидатом на пост главы государства на второй срок.

"Но пока Петр Алексеевич только выдвинулся в качестве кандидата в президенты. А до этого времени не был кандидатом. И он является президентом Украины", - сказал глава ПЦУ.

На вопрос, снимут ли эти бигборды, когда Порошенко будет зарегистрирован кандидатом, Епифаний ответил: "Я думаю, что да. Это не от меня зависит".

Напомним:

  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • По состоянию на 1 февраля, кандидатами в президенты уже зарегистрированы 28 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Тарута, Инна Богословская и Игорь Смешко, Николай Габер и Юрий Деревянко. 
  • Действующий глава государства Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться, но документы в ЦИК пока не подал. 

Украинская правда

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Темы: ЕпифанийПорошенковиборыПравославная Церковь Украины
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