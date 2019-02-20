Война на востоке: 16 обстрелов, боевики установили рекорд по интенсивности огня

19 февраля российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 15 раз.

Об этом сообщает прес-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм вблизи населенного пункта Лебединский, минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем калибра 122 мм в районе населенного пункта Водяное, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник 11 раз обстрелял украинских защитников с артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, в районе населенного пункта Новотошковское.

С минометов калибра 82 мм, зенитной установки ЗУ-23-2, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли в районе населенного пункта Золотое-4.

Также из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов противник стрелял в районе населенного пункта Новозвановка.

Вблизи села Екатериновка враги применяли минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

У поселка городского типа Луганское боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Всего оккупанты выпустили 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года это - наибольшее применение противником средств огневого поражения.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки 19 февраля трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" с минометов калибра 82 мм с расходом 15 мин, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.