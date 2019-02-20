Виновные в избиении журналистов во время Майдана до сих пор не наказаны – НСЖУ

Несмотря на громкую огласку и обещания правоохранителей и власти, многочисленные дела о нападениях на журналистов во время Революции достоинства за 5 лет так и не расследовали, а виновных в избиении не наказали.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Показательные дела, которые брали под личный контроль высокие чины правоохранительных органов и представители власти, так и остались в большинстве случаев нераскрытыми", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он добавил, что даже те дела, которые все-таки дошли до суда, тянутся годами.

"Периодически закрываются и после апелляции снова возобновляются, – но результата так же нет: виновные не наказаны, а журналисты разочарованы", - сказал Томиленко.

В частности, уже 4 года в судах рассматривается дело жестокого нападения на черкасского журналиста Игоря Ефимова, которого 20 января 2014 года избили сотрудники милиции во время "зачистки" блокпоста от активистов на черкасской дамбе.

Также длилось годами расследование убийства журналиста Вячеслава Веремия в Киеве во время Евромайдана. И даже, несмотря на огласку и особое внимание всего украинского общества, подозреваемый в организации смертельного избиения журналиста Юрий Крысин получил реальный срок только после апелляции в июне 2018 года.

В НСЖУ напомнили, что в период с ноября 2013 по февраль 2014 года от физических атак правоохранителей или титушок пострадал 271 журналист. Больше всего нападений, кроме Киева, было в Харькове, Черкассах, Днепре, Запорожье, Одессе и в Крыму.

Кроме того, за этот период зафиксировано 14 нападений на редакции СМИ, 9 арестов и задержаний, 31 случай угроз сотрудникам медиа физической расправой.