Крысина посадили на 5 лет

Суд дал пять лет реального срока соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысин.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат матери журналиста Виктория Дейнека.

"Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальная это по статье санкция, но суд отменил приговор... и дал 5 реальных лет", – объяснила она.

Таким образом, Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляцию прокуратуры и стороны пострадавших на приговор первой инстанции, которая дала Крысину 4 года лишения свободы условно.

По словам Дейнеки, мотивация суда заключалась, в частности, в том, что не было искреннего раскаяния Крысина.

"Апелляция указала, что по его поведению даже в Апелляционном суде не было видно, что он искренне раскаялся", – отметила защитник, добавив, что в предыдущем приговоре суд указывал раскаяние как смягчающее обстоятельство.

Кроме того, Крысин никоим образом не пытался устранить тяжелые для Веремия последствия, как объяснила Дейнека, также стало основанием для апелляции.

"И не учел (суд первой инстанции – УП), что это тяжкое преступление, поэтому условным наказанием нельзя исправить", – рассказала адвокат.

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