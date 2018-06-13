Крысина посадили на 5 лет

Суд дал пять лет реального срока соучастнику убийства журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысин.

Об этом "Украинской правде" сообщила адвокат матери журналиста Виктория Дейнека.

"Прокуратура просила 6, я просила 7, максимальная это по статье санкция, но суд отменил приговор... и дал 5 реальных лет", – объяснила она.

Таким образом, Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляцию прокуратуры и стороны пострадавших на приговор первой инстанции, которая дала Крысину 4 года лишения свободы условно.

По словам Дейнеки, мотивация суда заключалась, в частности, в том, что не было искреннего раскаяния Крысина.

"Апелляция указала, что по его поведению даже в Апелляционном суде не было видно, что он искренне раскаялся", – отметила защитник, добавив, что в предыдущем приговоре суд указывал раскаяние как смягчающее обстоятельство.

Кроме того, Крысин никоим образом не пытался устранить тяжелые для Веремия последствия, как объяснила Дейнека, также стало основанием для апелляции.

"И не учел (суд первой инстанции – УП), что это тяжкое преступление, поэтому условным наказанием нельзя исправить", – рассказала адвокат.

Она сказала, что довольна приговором. Довольна ли ее клиентка, мать журналиста, защитница пока не знает.

Адвокат Крысина Татьяна Гнатюк в комментарии УП сообщила, что планирует обжаловать приговор.

"Обжаловать буду в установленный законом срок", – отметила Гнатюк.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Прокуратура и потерпевшие подали апелляцию на это решение.

Крысин также фигурирует в деле о преследовании майдановцев так называемыми "титушки" во время Революции достоинства. Крысина обвиняют в том, что он координировал нападение на активистов в центре Киева, а также похищения и пытки людей.

Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами".

По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Народный депутат Мустафа Найем писал, что Крысин в свое время работал директором фирмы "Пятый регион", сотрудники которой охраняли "Авант-Банк", аффилированный с экс-генпрокурором Виталием Яремой. Главой правления "Авант-Банка" тогда был нынешний руководитель Николаевской области и экс-нардеп от БПП Алексей Савченко.