ДТП на Полтавщине: Скончался пятый пассажир микроавтобуса, водитель – в реанимации
В результате дорожно-транспортного происшествия под Лубнами в Полтавской области, которое произошло вечером 19 февраля, скончался пятый пассажир микроавтобуса, а водитель находится в реанимации.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.
Отмечается, что в микроавтобусе "Volkswagen", который двигался в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, находилось 6 человек.
"В результате ДТП 3 человека погибли на месте происшествия, еще двое - умерли в больнице. Умершими оказались жители Запорожской области: 29-летний, 34-летний мужчины и три женщины (41, 60, 29 лет) ", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что водитель автомобиля находится в больнице.
Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.
По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).
Напомним:
- 19 февраля под Лубны в Полтавской области микроавтобус врезался в колесоотбойник, в результате аварии погибли четыре человека и еще двое находились в тяжелом состоянии.