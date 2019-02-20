ДТП на Полтавщине: Скончался пятый пассажир микроавтобуса, водитель - в реанимации

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Среда, 20 февраля 2019, 10:50

В результате дорожно-транспортного происшествия под Лубнами в Полтавской области, которое произошло вечером 19 февраля, скончался пятый пассажир микроавтобуса, а водитель находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

Отмечается, что в микроавтобусе "Volkswagen", который двигался в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, находилось 6 человек.

"В результате ДТП 3 человека погибли на месте происшествия, еще двое - умерли в больнице. Умершими оказались жители Запорожской области: 29-летний, 34-летний мужчины и три женщины (41, 60, 29 лет) ", - говорится в сообщении.

 

В полиции добавили, что водитель автомобиля находится в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

 

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним:

  • 19 февраля под Лубны в Полтавской области микроавтобус врезался в колесоотбойник, в результате аварии погибли четыре человека и еще двое находились в тяжелом состоянии.

Украинская правда

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Темы: Полтава ДТП


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