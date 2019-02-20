В Украине запретили еще 19 книг из России – даже кулинарную

Обществам "Дресс Шоу", "Эльга-Украина", "Перо" и "Форс Украина" отказано в разрешениях на ввоз из России 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщил Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

Отказ дан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции об отнесении ее к неразрешенной для распространения на территории Украины.

Признаки пропаганды государства-агрессора обнаружены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом": она построена на примерах работы властных структур РФ.

Не дано разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой "как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Не дано разрешение на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО "Эксмо"): в ней использованы комментарии известных россиян, внесенных Минкультом Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Также не смогут распространять в Украине книгу Натальи Малиновской "Записки практикующей ведьмы" (издательство "АСТ"), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, задействованные в гибридной войне против Украины.

Не ввезут в Украину и ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых использованы коммунистическая символика и символика государства-агрессора.

Также в магазинах не появится книга Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (издательство "Эксмо"): по мнению экспертов, в ней фальсифицируют факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называют русскими.

Госкометелерадио отмечает, что этот автор составлял книги об оружии российского "спецназа".

С 20 мая 2017 года Госкомтелерадио выдало уже 2382 отказа в выдаче разрешений.

В частности, 150 отказов касалось 650 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, 1 разрешение аннулировано.

Еще 2232 отказа предоставлено из-за неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения, или недостоверных сведениях в документах.