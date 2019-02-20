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Украинцы готовы провести в Раду больше всего депутатов от "Слуги народа"

Среда, 20 февраля 2019, 10:23
Украинцы готовы провести в Раду больше всего депутатов от Слуги народа

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент имели бы шансы попасть 6 партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Так, партию "Слуга народа" готовы поддержать 18% тех, кто пойдет на выборы, ВО "Батькивщина" – 15,4%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 14,9%, "Гражданскую позицию" – 8%, "Оппозиционная платформу – "За жизнь" – 6,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5%.

Другие политические силы не преодолевают 5-процентный барьер.

 

Опрос проходил с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

  • Партия "Слуга народа" была зарегистрирована еще 13 апреля 2016 года, но под другим названием – "Партия решительных перемен".
  • Тогда ее главой был выпускник Киевского университета КПИ и экс-председатель студенческого совета студгородка этого вуза Евгений Юрдыга.
  • В декабре 2017 года "Партия решительных перемен" сменила название на "Слугу народа", а председателем политсилы стал Иван Баканов.
  • Вместе с тем Иван Геннадиевич Баканов значится также руководителем ООО "95 квартал" и ООО "Студия Квартал-95". Учредителем ООО "Квартал 95" значится "Грин Фэмили Лтд (Green Family Ltd), зарегистрированная на Кипре, а конечным бенефициаром – "Лукас Колокотронис". А учредителями ООО "Студия Квартал-95" является Владимир Зеленский (на 99,99%) и его жена Елена (на 0,01%).
  • Партия "Слуга народа" не имеет ни недвижимости, ни средств, но имеет Высший совет партии, полные тезки членов которого напрямую связаны со студией "Квартал-95".
  • В Украине известен сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95". В нем учитель истории Василий Голобородько, которого играет Владимир Зеленский, становится президентом Украины и пытается поступать не так, как обычно делали политики.

Украинская правда

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Темы: виборыВерховная Радаопрос
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