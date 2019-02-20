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Американский эсминец зашел в Черное море

Среда, 20 февраля 2019, 11:46

Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в Черное море для проведения совместных международных учений, в частности с Украиной.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

"Эскадренный миноносец USS Donald Cook (DDG-75) входит в Черное море. Стратегическое партнерство Украина-США развивается и на морях. Американские военные моряки уже заходили ранее в наши порты. Почему бы им не прийти к нам в Одессу и на этот раз?", - написал Чалый.

ФОТО: ВМС США
ФОТО: ВМС США

Пресс-служба 6 флота ВМС США сообщает, что эсминец вошел в Черное море, чтобы "провести операцию по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в регионе, привести в готовность военно-морской потенциал с союзниками НАТО и другими партнерами".

В то же время, как пишет "Голос Америки", командующий силами ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил, что эсминец зайдет в порт Одессы.

 
ФОТО: ВМС США

Фогго назвал визит "проявлением солидарности" с Украиной после инцидента в Азовском море.

"Весь этот эпизод в Азовском море был для меня очень обременительным", - заявил адмирал.

 
ФОТО: ВМС США

"Дональда Кука" перебросили в регион c военно-морской базы Рота в Испании.

Совместные американо-украинские учения были запланированы в связке с переговорами в ЕС о введении новых санкций против россиян, причастных к инциденту в Керченском проливе.

 
ФОТО: ВМС США

Издание РФ ТАСС пишет, что российский флот уже "начал непрерывное наблюдение за американским эсминцем".

В частности, за Donald Cook следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс". 

 
ФОТО: ВМС США

Это уже второй визит американского "Дональда Кука" в Черное море в 2019 году.

Согласно положениям международной конвенции Монтре, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 день.

Украинская правда
Темы: Черное мореСША
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