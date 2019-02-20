Здание Одесского медвузов пикетируют, МЗ говорит о провокации
Под зданием Одесского национального медицинского университета проходит митинг, участники которого пытались зайти в ректорат и взломали дверь.
Как видно из трансляции телеканала "Репортер", под ректоратом вуза состоялась потасовка.
Ранее Одесский медуниверситет сообщил, что коллектив вуза призывают к протесту в Киеве из-за неподписания сметы Минздравом, а смета не подписан из-за того, что самопровозглашенная "администрация" во главе с Юрием Сухиным блокирует подачу необходимых документов в МОЗ за подписью уполномоченных на это лиц.
Администрация вуза назвала это шантажом Министерства здравоохранения.
Минздрав также предупредил, что организаторы протеста – приближенные к бывшему ректору университета Валерию Запорожану лица, которые "захватили администрацию университета и дважды подали смету университета с нарушениями".
"Акцию протеста организуют лица, из-за противозаконных действий которых университет не может получить надлежащее финансирование", – отметил МОЗ.
Министерство уточнило, что ищет законные пути разрешения ситуации, и призвало сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации.
В среду днем вход в ректорат медуниверситета охраняют правоохранители.
Журналистка "Репортера" сказала, что подход в ректорат заблокировали еще утром стульями изнутри, активисты и представители вуза пытались зайти внутрь.
Якобы присутствуют и активисты от БПП. Пришел и народный депутат.
"Пытались зайти в ректорат, выбили одну дверь", – сказала корреспондент.
Из толпы скандировали, в частности: "Зарплату!".
"Полиция, отойдите! Дайте заплатить людям зарплату... Люди больше месяца не получают зарплату", – заявила в рупор одна из участниц митинга.
"В здании находятся незаконные руководители", – сказала она.
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