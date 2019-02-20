Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Здание Одесского медвузов "штурмуют", МОЗ говорит о провокации

Среда, 20 февраля 2019, 11:50

Под зданием Одесского национального медицинского университета проходит митинг, участники которого пытались зайти в ректорат и взломали дверь.

Как видно из трансляции телеканала "Репортер", под ректоратом вуза состоялась потасовка.

Ранее Одесский медуниверситет сообщил, что коллектив вуза призывают к протесту в Киеве из-за неподписания сметы Минздравом, а смета не подписан из-за того, что самопровозглашенная "администрация" во главе с Юрием Сухиным блокирует подачу необходимых документов в МОЗ за подписью уполномоченных на это лиц.

Администрация вуза назвала это шантажом Министерства здравоохранения.

Минздрав также предупредил, что организаторы протеста – приближенные к бывшему ректору университета Валерию Запорожану лица, которые "захватили администрацию университета и дважды подали смету университета с нарушениями".

"Акцию протеста организуют лица, из-за противозаконных действий которых университет не может получить надлежащее финансирование", – отметил МОЗ.

Министерство уточнило, что ищет законные пути разрешения ситуации, и призвало сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации.

В среду днем ​​вход в ректорат медуниверситета охраняют правоохранители.

Журналистка "Репортера" сказала, что подход в ректорат заблокировали еще утром стульями изнутри, активисты и представители вуза пытались зайти внутрь.

Якобы присутствуют и активисты от БПП. Пришел и народный депутат.

"Пытались зайти в ректорат, выбили одну дверь", – сказала корреспондент.

Из толпы скандировали, в частности: "Зарплату!".

"Полиция, отойдите! Дайте заплатить людям зарплату... Люди больше месяца не получают зарплату", – заявила в рупор одна из участниц митинга.

"В здании находятся незаконные руководители", – сказала она.

Издание "Думская" сообщает, что 20 февраля и.о. руководителя вуза Владлена Дубинина пыталась попасть в помещение ректората, заблокированное людьми бывшего ректора Валерия Запорожана.

Именно Дубинина может подписать смету вуза – и она пыталась попасть на рабочее место, чтобы разблокировать выплату зарплат и стипендий, которые заморожены с Нового года.

Сторонники Запорожана заперлись в ректорате
Люди Запорожана заперлись в ректорате
dumskaya.net

Дубинину сопровождали народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной и Давид Макарьян, а также активисты нескольких общественных организаций, включая "Национальный корпус".

Зайти в ректорат им не удалось. Полиция оттеснила сторонников МОЗ от закрытых дверей.

Те провели импровизированный митинг и написали заявление о неправомерных действиях.

 

По словам нардепа Макарьяна, в ректорате находятся неизвестные вооруженные люди.

Как передает корреспондент "Думской", в помещении ректората находятся люди в масках и с полицейскими щитами.

УП, дополнено
Темы: ОдессаобразованиеМинздравкадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Одесса
ISW объяснил, почему РФ наносит удары по украинским портам
Украина добивается средств ПВО для юга, который Россия массированно атакует 4 дня подряд
МИД Китая об ударе по Одессе: В генконсульстве выбило часть стены и окна
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: