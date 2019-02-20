Здание Одесского медвузов пикетируют, МЗ говорит о провокации

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Среда, 20 февраля 2019, 12:50

Под зданием Одесского национального медицинского университета проходит митинг, участники которого пытались зайти в ректорат и взломали дверь.

Как видно из трансляции телеканала "Репортер", под ректоратом вуза состоялась потасовка.

Ранее Одесский медуниверситет сообщил, что коллектив вуза призывают к протесту в Киеве из-за неподписания сметы Минздравом, а смета не подписан из-за того, что самопровозглашенная "администрация" во главе с Юрием Сухиным блокирует подачу необходимых документов в МОЗ за подписью уполномоченных на это лиц.

Администрация вуза назвала это шантажом Министерства здравоохранения.

Минздрав также предупредил, что организаторы протеста – приближенные к бывшему ректору университета Валерию Запорожану лица, которые "захватили администрацию университета и дважды подали смету университета с нарушениями".

"Акцию протеста организуют лица, из-за противозаконных действий которых университет не может получить надлежащее финансирование", – отметил МОЗ.

Министерство уточнило, что ищет законные пути разрешения ситуации, и призвало сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации.

В среду днем ​​вход в ректорат медуниверситета охраняют правоохранители.

Журналистка "Репортера" сказала, что подход в ректорат заблокировали еще утром стульями изнутри, активисты и представители вуза пытались зайти внутрь.

Якобы присутствуют и активисты от БПП. Пришел и народный депутат.

"Пытались зайти в ректорат, выбили одну дверь", – сказала корреспондент.

Из толпы скандировали, в частности: "Зарплату!".

"Полиция, отойдите! Дайте заплатить людям зарплату... Люди больше месяца не получают зарплату", – заявила в рупор одна из участниц митинга.

"В здании находятся незаконные руководители", – сказала она.

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Темы: Одесса образование Минздрав кадры


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