Интерпол разыскивает известного украинского бизнесмена
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Среда, 20 февраля 2019, 13:21
Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.
Об этом свидетельствует запись на сайте международной организации.
Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.
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