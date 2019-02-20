Интерпол разыскивает известного украинского бизнесмена

Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.

Об этом свидетельствует запись на сайте международной организации.

Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Как пишут зарубежные СМИ, Грановский сбежал из Израиля, после того как на него пало подозрение в похищении "десятков миллионов долларов" из холдинга BGI. Двух его представителей - Йозефа Шнеорсона и Григория Гуртового - поймали и посадили на 3 года.

Напомним:

В 2017 году Генеральная прокуратура сообщила Грановскому о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Речь шла о досудебном расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тедис Украина").

Следствие установило, что Грановский в сговоре с должностными лицами "Тедис Украина" создал преступную схему уклонения от уплаты налогов.

Евгений Кизилов, УП