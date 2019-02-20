Интерпол разыскивает известного украинского бизнесмена

410 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 13:21

Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.

Об этом свидетельствует запись на сайте международной организации.

Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

 

Дополняется...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Интерпол бизнес криминал Израиль


powered by lun.ua
По теме
Украинский кикбоксер задержан в РФ по делу об убийстве в Киеве 30 января 2019, 11:21
Россия объявила в международный розыск 20-летнего "друга Гриба" 10 декабря 2018, 12:19
МИД РФ считает, что США вмешались в выборы главы Интерпола 22 ноября 2018, 11:34
Все новости
Главные новости
Путин пригрозил США "мощным и беспрецедентным" вооружением
В Украину вернется холод и снег с дождем
Две трети тех, кто убивал майдановцев, сбежали в Россию – Луценко
Зеленский лидирует в опросах, Порошенко дышит в спину
Все новости
опрос

Кто переживает, почему и сколько

психология

Почему нельзя сравнивать детей

психология

5 причин, почему вы не любите свою работу

исследование

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів