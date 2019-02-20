Интерпол разыскивает известного украинского бизнесмена

Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.

Об этом свидетельствует запись на сайте международной организации.

Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

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