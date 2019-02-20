Стало известно, кто стал чаще путешествовать в Украину
В прошлом году в Украину стали чаще посещать туристы из стран западной Европы, США и Китая, Японии и Индии.
Об этом 20 февраля сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли.
Отмечается, что пограничная служба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран.
"В частности: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%", - говорится в сообщении.
В ведомстве утверждают, что в прошлом году было зафиксировано 162,2 миллиона перемещений по Украине абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных.
Сообщается, что к наиболее популярные для посещения иностранцами Закарпатская, Одесская и Харьковская области.
В то же время украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.
Отмечается, что по итогам 2018 года поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 млн грн.
Напомним:
- Львов попал в топ-12 туристических мест на 2018 год по версии The Telegraph.
- В прошлом году также возросло количество путешествующих за границу украинцев, особенно в летнее время года. В частности, летом 2018 года, из-за большого потока отдыхающих, тысячи украинских туристов пострадали из-за конфликтов туроператоров и авиаперевозчиков и были вынуждены провести несколько суток в аэропортах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua