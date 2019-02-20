Стало известно, кто стал чаще путешествовать в Украину

В прошлом году в Украину стали чаще посещать туристы из стран западной Европы, США и Китая, Японии и Индии.

Об этом 20 февраля сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что пограничная служба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран.

"В частности: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9,2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в прошлом году было зафиксировано 162,2 миллиона перемещений по Украине абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных.

Сообщается, что к наиболее популярные для посещения иностранцами Закарпатская, Одесская и Харьковская области.

В то же время украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Отмечается, что по итогам 2018 года поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 млн грн.

Напомним: