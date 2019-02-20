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Квасьневский: У Путина две цели, за Украину он готов бороться

Среда, 20 февраля 2019, 14:24
Квасьневский: У Путина две цели, за Украину он готов бороться

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в Евросоюз и НАТО.

В интервью журналисту Liga.net в рамках украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности он рассказал, что у Путина есть две цели.

На ремарку о том, что переговоры о конфликте в Украине зашли в тупик, Квасьневский ответил, что "все, что нужно сделать, должно начаться в Кремле".

"Меня беспокоит, что путинская Россия хороший специалист по замороженным конфликтам. Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику", – заявил он.

По мнению Квасьневского, за год после выборов Путин ничего не предложил россиянам в экономике, а в его близком окружении "слишком много силовиков", которые "стимулируют военные настроения в обществе".

"Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось", – сказал президент Польши 1995-2005 годов.

"Я с ним говорил много раз до 2005 года. У него две стратегические цели в жизни: Россия – большой игрок на мировой арене. Это ему уже удалось. А вторая – Россия в статусе собирателя бывших стран СССР", – заявил Квасьневский.

"Он понимает, что Прибалтики ему не видать, но за Украину он еще готов бороться. Поэтому не стоит ждать изменений его политики по отношению к Украине", – считает он.

По мнению бывшего президента Польши, дело движется "к долгосрочному конфликту", а Запад может лишь "поддерживать санкции и быть в диалоге с Россией, искать решения".  

"Решений нет. Политика РФ будет постоянно направлена на дестабилизацию Украины, поддевая этим Запад. Из-за войны на Донбассе, Брюссель и Вашингтон не решится на самые главные для вас вопросы – вступление в НАТО и ЕС", – сказал Квасьневский.

"Россия не готова делать ничего навстречу миру, а у Запада нет больше никакой возможности влиять на Кремль, кроме как продлевать санкции и, возможно, расширить их со временем", – считает он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинКвасьневскийДонбассЕСНАТО
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