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Российские деньги по "делу Магнитского" могли отмывать в Швеции

Среда, 20 февраля 2019, 16:12

26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, которые могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связаны с российским налоговым мошенничеством, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский.

Это следует из материалов шведской телевизионной компании SVT, которая сообщила о масштабном отмывании средств через Swedbank, пишет "Европейская правда".

Телеканал заявляет, что Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.

Телекомпания сообщила, что в период между 2007 и 2015 годами примерно полсотни клиентов Swedbank перевели около 40 млрд крон (по подсчетам шведов, речь идет о 5,8 млрд долларов) подозрительных средств между Swedbank и Danske Bank.

Расследование шведов показало транзакции, которые могут быть связаны с самым масштабным налоговым мошенничеством в российской истории, которое раскрыл российский аудитор Сергей Магнитский. Как известно, это раскрытие привело к его смерти и принятию в 2012 году в Соединенных Штатах акта Магнитского, вводящего санкции в отношении ряда граждан России.

Теперь SVT сообщает, что часть подозрительных денег ведет в один из крупнейших банков Швеции - Swedbank. В целом 26 млн долларов были переведены на около 50 счетов в Swedbank. Деньги провели через компании, подозреваемые в отмывании денег в рамках масштабного скандала в Danske Bank.

Франция, Дания, США и другие страны уже проводят расследование деятельности Danske Bank в Эстонии. Во вторник Danske Bank объявил, что закрывает свои филиалы в России, Эстонии, Литве и Латвии в результате подозрений в отмывании денег через свой эстонское подразделение.

Темы: Росcия
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