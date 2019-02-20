В военных ООС стрелял снайпер, 1 солдат ранен

В зоне Операции объединенных сил получил ранения один украинский военнослужащий, боевики 9 раз обстреливали позиции украинских военных, а в районе Марьинки по позициям ВСУ вел огонь снайпер террористов.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18.00 20 февраля.

"Противник 9 раз обстрелял позиции наших войск, из них 8 раз - с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один военнослужащий ООС получил ранения. Противнику ответили из штатного вооружения, пока в ООС уточняются его потери.

Кроме того, по данным ООС, в районе Марьинки огонь вел снайпер боевиков.

В ведомстве сообщают, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ООС: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское.

Также террористы дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное, из минометов калибра 120 мм - у поселка Широкино.

В полосе действий "Север" оккупанты трижды стреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Катериновки, дважды, из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный.