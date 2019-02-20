Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В военных ООС стрелял снайпер, 1 солдат ранен

Среда, 20 февраля 2019, 17:21

В зоне Операции объединенных сил получил ранения один украинский военнослужащий, боевики 9 раз обстреливали позиции украинских военных, а в районе Марьинки по позициям ВСУ вел огонь снайпер террористов.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18.00 20 февраля.

"Противник 9 раз обстрелял позиции наших войск, из них 8 раз - с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один военнослужащий ООС получил ранения. Противнику ответили из штатного вооружения, пока в ООС уточняются его потери.

Кроме того, по данным ООС, в районе Марьинки огонь вел снайпер боевиков.

В ведомстве сообщают, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли опорные пункты ООС: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское.

Также террористы дважды стреляли из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное, из минометов калибра 120 мм - у поселка Широкино.

В полосе действий "Север" оккупанты трижды стреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Катериновки, дважды, из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный.

Украинская правда
Темы: ООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: