Журналисты требуют отчета ГПУ перед нардепами по "Новому времени"

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" призывает провести внеочередные слушания в комитете Верховной Рады по свободе слова с участием представителей Генпрокуратуры относительно журнала "Новое время".

Об этом говорится в заявлении журналистов, опубликованном в Facebook.

"Мы выражаем поддержку журналистам издания "Новое время" в их готовности защищать свои права через суд. В то же время призываем безотлагательно провести заседание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики с участием представителей Генеральной прокуратуры, на котором рассмотреть действия подчиненных Луценко на предмет соблюдения ими украинского и международного законодательства в области свободы слова", - заявляют работники СМИ.

Журналисты утверждают, что, получив через суд право доступа к электронной переписке журналиста Ивана Верстюка и внутренних документов издания "Новое время", Генпрокуратура нарушила статью 10 Конвенции о защите прав и основных свобод человека, часть 3 статьи 25 Закона Украины "Об информации" и статьи 65, 162 УПК Украины.

"Действия Генеральной прокуратуры являются прямым наступлением на свободу слова, давлением на журналистов и их источники, а также препятствием выполнению профессиональных обязанностей работников СМИ и должны прекратиться", - говорится в заявлении.

По словам журналистов, следующее заседание профильного комитета назначено на 27 февраля, и "нет гарантий, что Генеральная прокуратура не воспользуется полученным в суде постановлением и не придет в редакцию "Нового времени" с обыском до этого".

"Именно поэтому существует острая необходимость в публичном заслушивании этого дела в парламенте", - отмечают в "Инициативе 34".

Авторы обращения видят опасность в том, что прокуратура не только готова любым способом раскрыть источники журналистов, но и намекает на то, что ответственность за разглашение материалов понесет не только источник, но и сам журналист.

"Это прямо противоречит украинскому законодательству и ставит под угрозу функционирование демократического общества, в котором журналистика как институт играет важнейшую роль", - подчеркивают журналисты.

Напомним: