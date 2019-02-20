Лига Чемпионов: "Манчестер Сити" вырвал победу у "Шальке", "Атлетико" обыграл "Ювентус"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 переиграл туринский "Ювентус".

Первый тайм этого матча получился ровным по игре для обеих команд. Моментов у обоих ворот было не так много. На 27-й минуте главный арбитр матча Феликс Цвайер указал на 11-ть метров за якобы фол на Диего Косте. Однако, просмотрев VAR, отменил свое решение и поставил штрафной, хотя Коста очевидно симулировал в этом моменте.

Во втором тайме "Атлетико" был заметно сильнее итальянцев. На 70-й минуте Мората забивает гол ударом головой, но рефери снова пришлось смотреть систему VAR, и он отменяет взятие ворот, зафиксировав фол в нападении форварда мадридцев.

На 78-й минуте испанцы открывают счет в игре. После серии рикошетов в штрафной "Ювентуса" Хосе Хименес с десяти метров пробивает в угол ворот - 1:0. Через пять минут в ворота итальянцев забивает гол еще один уругваец. После исполнения стандарта мяч отскочил к Диего Годину, который пробил в угол ворот "Юве" - 2:0.

В другом матче дня "Манчестер Сити" в Гельзенкирхене со счетом 3:2 одолел "Шальке".

Гости первыми открыли счет. На 18-й минуте после ошибки защитника гостей Серхио Агуэро забивал в пустые ворота - 0:1. На 35-й минуте м'яч в штрафной попадает в руку игроку "Манчестер Сити" и арбитр сначала показывает на угловой, но после пересмотра системы VAR указывает на 11-ть метров. С пенальти точно пробил Бенталеб - 1:1.

На 45-й минуте судья снова ставит пенальти в ворота "Сити" за фол Фернандиньо в собственной штрафной. Бенталеб снова был точен с 11-ти метров - 2:1.

На 68-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления за второе предупреждение Николаса Отаменди. Но команда Пепа Гвардиолы не только сумела отыграться, но и вырвать победу в этой игре.

На 85-й минуте Лерой Сане ударом со штрафного сравнивает счет в поединке - 2:2. На 90-й минуте точный удар Рахима Стерлинга принес победу англичанам - 3:2.

Стоит добавить, что в составе "Манчестер Сити" на 87-й минуте вышел Александр Зинченко. Еще один украинец Евгений Коноплянка не попал в заявку "Шальке" на этот матч.