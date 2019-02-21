ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, есть погибший

За прошедшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 21 февраля.

"Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений ОС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли украинские опорные пункты: дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; дважды, из минометов калибра 120 мм - возле села Водяное.

Дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Широкино; из снайперского оружия - в районе города Марьинка.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты 6 раз обстреляли позиции подразделений ОС: дважды, из минометов восемьдесят второго калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - возле поселка городского типа Новоалександровка.

Дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный", - заявили в пресс-центре.

Из минометов калибра 82 мм и из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Новотошковское.

По данным разведки, 20 февраля один оккупант уничтожен и двое ранены.

"С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня ", - говорится в заявлении.