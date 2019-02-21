Антисемитизм достиг наихудшего уровня со времен Второй мировой войны – Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что глобальный антисемитизм достиг своего наихудшего уровня со времен Второй мировой войны.

Об этом он сказал 20 февраля группе лидеров еврейской общины, на следующий день после того, как тысячи людей вышли на улицы Франции, чтобы осудить антисемитизм и преступления на почве ненависти.

На ежегодном ужине в Представительном совете еврейских институтов Франции Макрон сказал, что за последние годы антисемитизм значительно усилился, особенно ухудшилась ситуация в последние недели, передает "Радио Свобода".

"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", – сказал президент Франции.

Макрон заявил, что Франция примет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

В определении говорится, что антисемитизм может принимать форму "отказа еврейскому народу в его праве на самоопределение, например, утверждая, что существование государства Израиль является расистским стремлением".

19 февраля Эммануэль Макрон посетил кладбище в эльзасские регионе недалеко от границы с Германией, где 96 еврейских надгробий были осквернены свастиками.

В тот же день тысячи людей собрались на 70 митингах по всей Франции с осуждением антисемитизма.