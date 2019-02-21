Свастикой в столичном ТЦ займется прокуратура
Служба безопасности совместно с Киевской местной прокуратурой №5 начали расследование по факту размещения в торговом центре Gorodok Gallery изображения нацистской символики.
Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что дело зарегистрировали 19 февраля.
"Начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - говорится в сообщении СБУ.
Статья 436-1 ч.1 УК - "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".
Напомним:
- 16 февраля в ТЦ Gorodok Gallery на центральной лестнице, оснащенной LED-подсветкой, появилось изображение нацистской символики.
- 18 февраля в администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерная система была сломана хакерской атакой.
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