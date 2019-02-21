Свастикой в ​​столичном ТЦ займется прокуратура

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Четверг, 21 февраля 2019, 11:05

Служба безопасности совместно с Киевской местной прокуратурой №5 начали расследование по факту размещения в торговом центре Gorodok Gallery изображения нацистской символики.

Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что дело зарегистрировали 19 февраля.

"Начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - говорится в сообщении СБУ.

Статья 436-1 ч.1 УК - "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

 
фото: соцсети

Напомним:

  • 16 февраля в ТЦ Gorodok Gallery на центральной лестнице, оснащенной LED-подсветкой, появилось изображение нацистской символики.
  • 18 февраля в администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерная система была сломана хакерской атакой.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Киев скандал


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