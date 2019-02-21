Свастикой в ​​столичном ТЦ займется прокуратура

Служба безопасности совместно с Киевской местной прокуратурой №5 начали расследование по факту размещения в торговом центре Gorodok Gallery изображения нацистской символики.

Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что дело зарегистрировали 19 февраля.

"Начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - говорится в сообщении СБУ.

Статья 436-1 ч.1 УК - "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

фото: соцсети

Напомним: