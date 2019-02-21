Суд отказал в удовлетворении иска Тимошенко к Порошенко
Коллегия судей Шестого апелляционного админсуда полностью отказала в удовлетворении административного иска кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко к другому кандидату и действующему президенту Петру Порошенко относительно его предвыборной агитации.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что 20 февраля коллегия судей 6 ААС Киева в составе судьи-докладчика Анатолия Степанюка, судей Людмилы Губской и Оксаны Эпель рассмотрели административное дело №855/49/19 по иску кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко к кандидату на пост президента Петру Порошенко.
По данным суда, исковые требования касались признании противоправными действий Порошенко о проведении предвыборной агитации и установления фактов использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации.
"По мнению истца, выступая 14 февраля в Харькове по случаю 85-й годовщины со дня основания АО "Турбоатом" ответчик осуществлял агитацию за себя как кандидата в президенты путем вынесения дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что поездка Порошенко в Харьковскую область была спланирована заранее и во время речи он выступал именно как президент, а не кандидат на эту должность.
Кроме того представитель Порошенко добавил, что речь президента не содержала призывов голосовать или не голосовать за определенного кандидата и не обсуждалась предвыборная программа ни одного кандидата.
"Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска Тимошенко. По содержанию ч.1 ст. 58 ЗУ "О выборах Президента Украины", в предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост президента", - говорится в сообщении суда.
На замечание, что отдельные телеканалы бесплатно транслировали речь Порошенко, в суде отметили, что СМИ вправе самим решать в какой форме освещать рабочие поездки президента.
Напомним:
- 19 февраля Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко о незаконной агитации.
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